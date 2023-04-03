Hamza Chabane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Chabane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hamza Chabane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Chabane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.