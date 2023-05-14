Hamza Dağ: Balkon konuşması için arama yapılıyor, bomba ihbarı yok AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleştiğini ve bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu olmadığını açıkladı.