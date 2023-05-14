AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: " Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. - ANKARA
Hamza Dağ: Balkon konuşması için arama yapılıyor, bomba ihbarı yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleştiğini ve bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu olmadığını açıkladı.
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