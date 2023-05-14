Hamza Dağ: Balkon konuşması için arama yapılıyor, bomba ihbarı yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleştiğini ve bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu olmadığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Hamza Dağ: Balkon konuşması için arama yapılıyor, bomba ihbarı yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: " Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. - ANKARA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye geneli seçim sonuçları! Erdoğan mı önde, Kılıçdaroğlu mu?
Türkiye geneli seçim sonuçları! Erdoğan mı önde, Kılıçdaroğlu mu?
2023 Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandıkları açıldı İşte gelen İLK sonuçlar
2023 Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandıkları açıldı İşte gelen İLK sonuçlar
Ümraniye'de 2 sandık müşahidinin kafasına tavan sıvası düştü!
Ümraniye'de 2 sandık müşahidinin kafasına tavan sıvası düştü!
Oy sonrası sahil keyfi! Oyunu kullanan sahile akın etti
Oy sonrası sahil keyfi! Oyunu kullanan sahile akın etti
Son Haberler
Seçimlerde sandıkların Yüzde 65'i açıldı! Kim önde?
Seçimlerde sandıkların Yüzde 65'i açıldı! Kim önde?
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Hamza Dağ: Balkon konuşması için arama yapılıyor, bomba ihbarı yok
Hamza Dağ: Balkon konuşması için arama yapılıyor, bomba ihbarı yok
İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı
İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı
Solunum cihazıyla oy kullanmaya geldi! ALS hastası mühendis, rahatsızlığına rağmen oyunu ihmal etmedi!
Solunum cihazıyla oy kullanmaya geldi! ALS hastası mühendis, rahatsızlığına rağmen oyunu ihmal etmedi!
Eski başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı o anlar kameraya böyle yansıdı
Eski başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı o anlar kameraya böyle yansıdı
Çok Okunanlar
2023 Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandıkları açıldı İşte gelen İLK sonuçlar
2023 Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandıkları açıldı İşte gelen İLK sonuçlar
Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı
Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!
Oyunu kullanan Muharrem İnce'den olay açıklama! "Bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın, arkadaşlarım da dahil"
Oyunu kullanan Muharrem İnce'den olay açıklama! "Bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın, arkadaşlarım da dahil"
Oyunu kullanan Muharrem İnce'den olay açıklama! "Bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın, arkadaşlarım da dahil"
Oyunu kullanan Muharrem İnce'den olay açıklama! "Bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın, arkadaşlarım da dahil"
Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı
Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı
Yorumlananlar
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"