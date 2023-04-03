Hamza El Baroudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza El Baroudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza El Baroudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza El Baroudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza El Baroudi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza El Baroudi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza El Baroudi'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza El Baroudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza El Baroudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza El Baroudi şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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