Hamza Kardovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Kardovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Kardovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Kardovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Kardovic 12 Ağu 2002 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Хамза Кардовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Kardovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VN Consulting yapmaktadır. Hamza Kardovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Kardovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Kardovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Kardovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Kardovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Kardovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Hamza Kardovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Kardovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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