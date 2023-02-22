Hamza Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamza Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamza Mubarak 15 Haziran 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulsalam Hamza Mubarak şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamza Mubarak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Mubarak'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamza Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamza Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akwa United
1 Aralık 2022 yılında Wikki Tourists
Hamza Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamza Mubarak şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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