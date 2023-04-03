Hamza Ould El Haj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Ould El Haj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Ould El Haj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Ould El Haj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Ould El Haj {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Ould El Haj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza Ould El Haj'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Ould El Haj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Ould El Haj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Ould El Haj şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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