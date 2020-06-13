Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu. Peki Hamza Yerlikaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

HAMZA YERLİKAYA KİMDİR?

Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976 yılında Sivas Kasıkköy'de dünyaya geldi. Babası Mustafa Yerlikaya'da eski güreşçidir. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitiren Hamza Yerlikaya, 24 Ekim 2010 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın nikah memurluğunu yaptığı düğünde Ebru Küçük ile evlendi ve çiftin 2 çocuğu vardır. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül ile dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çiftin düğün töreninde yer aldı.





Yerlikaya, 1986-1996 yılları arasında ilk kulübü İstanbul Demirspor'da güreşti. Antrenörleri Salih Bora ve Muzaffer Aydın'ın, Yerlikaya'nın başarısında büyük katkıları oldu.

Hamza Yerlikaya, katıldığı ilk uluslararası turnuvada (Dünya Şampiyonası) dördüncülük elde etti.O dönemin Federasyon Başkanı Sadettin Tantan'ın isteği ile 1993 yılında İstanbul'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldı ve ikinci oldu. Aynı yıl Stockholm'de düzenlenen 1993 Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuştur.



Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) modern güreş tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu açıklamış ve Hamza Yerlikaya'yı ''Asrın Güreşçisi'' unvanı ile ödüllendirmiştir. Hamza Yerlikaya "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"nın sahibi oldu.1996-1997 yıllarında Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevi devam ederken sivil bir olimpiyatta altın madalya alarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Sporun ardından siyasetle de ilgilenmeye başlayan milli güreşçi, milletvekili adayı olduğu 22 temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Milletvekili seçildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği, TBMM'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.BAŞDANIŞMAN OLARAK ATANMIŞTIHamza Yerlikaya, 10 Aralık 2015 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başdanışman olarak atandı. Bugün ise yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığına getirildi.