Hamzat Salam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamzat Salam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamzat Salam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamzat Salam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamzat Salam {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamzat Salam Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamzat Salam'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamzat Salam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamzat Salam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamzat Salam şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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