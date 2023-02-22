Hamzat Salam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamzat Salam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hamzat Salam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamzat Salam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.