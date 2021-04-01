Devlet Tiyatroları'nın ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi olan Handan Ertuğrul'un ölüm haberinin duyulmasının ardından vatandaşlar Handan Ertuğrul'un hayatını merak etmeye başladı. Handan Ertuğrul kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Sorularına haberimizde yanıt bulabilirsiniz.

HANDAN ERTUĞRUL KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Fatih'te 1927 yılında doğan Handan Ertuğrul, ortaokul yıllarında Ankara Radyosu tiyatro kolunda çalıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı’na 1942 yılında giren Ertuğrul, tiyatro ve opera bölümünü 1948’de bitirdi.

Devlet Tiyatroları’nda1949 yılında stajyer olarak göreve başladı.1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli oldu. Ertuğrul, operada Mozart’ın Figaro’nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynamasının yanında birçok müzikalde de önemli rollerde kendini gösterdi.

Ertuğrul, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırdı. Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile hayatını birleştirdi.

94 yaşında hayata gözlerini yuman Handan Ertuğrul'un cansız bedeni yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.