Hande Ataizi'nin fiziği gençlere taş çıkardı!

Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, dizinin sezon finali yapmasıyla kendini tatile attı. Bodrum İçmeler’deki bir otelde görüntülenen Ataizi, oğlu Leo ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile denizin tadını çıkarıyor.

Bodrum tatilinin keyfini çıkaran çift, Ataizi'nin denizden korkan oğlunu da denize girmeye ikna ettikten sonra, kendilerini serin sulara bıraktılar. Bikinisiyle görüntülenen Ataizi fit vücuduyla beğenileri topladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yine aynı tatilde havuz pozlarını paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden "Bu yaşta nasıl fiziğini koruyabiliyorsun", "Keşke çocuk sahibi olup fiziğim senin gibi olsa" yorumları aldı.