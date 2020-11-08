Hande Çinkitaş cinayeti, olayı | Hande Çinkitaş'ın katili belli oldu mu?

İstanbul'da 4 Ocak 2001'de meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, babası ve üvey annesinin yaşadığı evde vahşice katledildi. Cinayetin sorumluları yıllarca bulunamadı. 13 yerinden bıçaklanmış şekilde bulunan küçük kızın annesi, cinayeti eski eşi ve onun karısının işlediğini söylemiş ancak delil olmadığı için kanıtlayamamıştı. 19 yılın ardından zamanaşımına 2 ay kala katil zanlıları yakalandı. Peki Hande Çinkitaş'ın katili belli oldu mu? İşte Hande Çinkitaş cinayeti, olayı...

HANDE ÇİNKİTAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

19 yıl önce işlenen cinayetin perde arkasındaki müthiş öyküyü son dakika ortaya çıktı. İstanbul Ataşehir'de ailesiyle yaşayan Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001 sabahı evde babası Nezih Çinkitaş tarafından ölü bulundu. Okul elbiseleri üzerindeydi. Polisler eve gittiğinde duvarlar ve yerler kan içindeydi. Küçük kızın vücudunda 13 bıçak darbesi sayıldı. Katil, kızın başına çekiçle vurmuş, bıçaklamış ve boğazını kesmişti. Kimsenin bir ses duymaması, bir şey bilmemesi şüpheliydi. Ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit edilmişti. Babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. Cesette herhangi bir DNA'ları tespit edilemeyince serbest bırakıldılar. İstanbul polisi cinayeti çözmek için başka delillerin peşine düştü ancak bir sonuca ulaşılamadı. Nezih Çinkitaş polise, kızının katilinin bulunabilmesi için sık sık dilekçeyle başvuruyordu. Kamuoyunun da baskısı vardı.

HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİ, OLAYI

Nezih Çinkitaş ifadesinde, kendisiyle birlikte tutuklanan eşi üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ı suçladı. Nezih Çinkitaş, "Kızım ile Şehnaz'ın araları iyi değildi. Bir keresinde bana, 'bir leşim var' dedi. Kızımı darp ettiğini gördüm. Kızımın öldürülmesinde fail Şehnaz çıkacak" dedi.

HANDE ÇİNKİTAŞ'IN KATİLİ BULUNDU MU?

12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinin katillerinin baba Nezih Çinkitaş ve eşi Şehriban Çinkitaş olduğu 19 yıl sonra belirlendi. 2001 yılında Kanadalı bir polis şefi, Ankara’da Türk polisine yazı analizi dersi verdiği sırada katilin baba Nezih Çinkitaş olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla’nın haberine göre, Babanın, katilin bulunması için emniyete yazdığı dilekçe Kanadalı şefe gösterildi. Şef, yazıyı analiz edip, ‘Katil baba’ dedi. Fakat delil olmadığı için Nezih Çinkitaş tutuklanamadı. 19 yıl sonra DNA izi bulundu ve babanın katil olduğu kanıtlanmış oldu.

Öldürülen Hande Çinkitaş'ın üvey annesi Şehnaz Çinkitaş savunmasında, “Üvey kızım Hande'yi eşimin öldürdüğüne artık eminim. Nezih'in aleyhimdeki beyanları ve suçlamaları birer uydurmadır. Ben hiçbir zaman kendisine maktulü kastederek ‘bak kurtulduk' şeklinde bir şey söylemedim. Kendisiyle boşanma aşamasındayız. Nezih'in bana iftira atmasını gerektirir bir sebep vardır. Açtığım mal davasını geri çekmemi istiyor. Bana mal vermeyeceğini söylüyor. Olayın olduğu gün ben kız kardeşimin evindeydim. Sabah evden çıkmıştım. Maktul yatağında uyuyordu. Üvey kızımın öldürülmesiyle en ufak bir ilgim yoktur” diyerek suçlamayı kabul etmediğini ve serbest bırakılmayı talep ettiğini söyledi.

“Hayatım mahvoldu, 20 yıldır şüpheli durumunda yaşıyorum”

Baba Nezih Çinkitaş ise, “Olay tarihinde eve geldiğimde kızımın cansız bedenini buldum. Boynunda kesikler olduğunu lambayı açınca gördüm. Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağın sapını alarak pencerenin önünde ışığa tuttum ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bundan dolayı bıçağın kesici kısmında parmak izimin çıkması gayet normaldir. Şehnaz ile 6 buçuk yıldır boşanma aşamasındayız. Kendisi boşanmak istemiyor. Eşimin aleyhimdeki suçlamalarını kabul etmiyorum. Eşimle aramızdaki konuşmalarda ‘dünyada benim isteyip de öldüremeyeceğim kimse yoktur, eskiden biraz korkum vardı, o korkum da kalmadı' şeklinde söylemleri olmuştur. Birlikte alkol aldığımızda bana bir leşinin olduğunu ancak kimsenin bilmediğini söylemiştir. Kızımın eşim Şehnaz ile araları iyi değildi. Hatta bir keresinde darp ettiğini gördüm. Benim bu olayla uzaktan yakından ilgim yoktur. Bu olayda kızımdan sonra en çok zarar gören benim. Hayatım mahvoldu. 20 yıldır şüpheli durumunda yaşıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Üvey anne ve baba 19 yıl sonra tutuklandı

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler Şehnaz ve Nezih Çinkitaş, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme tutuklama kararında, şüphelilerin suçu işlediklerine dair somut delillerin bulunduğunu, maktule ait otopsi raporu, şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçlayıcı beyanlarda bulunduklarını, HTS kayıtlarının şüphelilerin savunmalarını doğrulamamasını, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmından alınan örnekten elde edilen DNA profilinin şüpheli Nezih Çinkitaş'a ait olduğu, şüphelerin kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi.