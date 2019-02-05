Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştı mı ?Geçtiğimiz günlerde annesinin ölümüyle zor günler geçiren hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yeniden bir araya geldi. Güzel oyuncuyu bu zor günlerde yanında olan eski sevgilisinin bu ilgisine kayıtsız kalamadı. Peki Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştı mı ?

YANINDAN BİR AN AYRILMIYOR

Annesini kanserden dolayı kaybeden Erçel'e cenazeden itibaren büyük destek gösteren Murat Dalkılıç ilişkileri için bir şans daha istedi. Erçel bu duruma kayıtsız kalamazken çift ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.

DALKILIÇ SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'e destek olmak için ünlü oyuncunun Ulus'taki evinde onunla beraber kalmaya başladı.

HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ NEDEN AYRILDI?

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren oyuncu, Dalkılıç’ın kendisine destek olmamasından da yakınıyorduTV8’de yayınlanan 'Gel Konuşalım’ programının haberine göre; Hande Erçel, kariyerine öncelik tanımak istediğini söyleyerek, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın evlilik teklifini kabul etmedi.

Annesi Aylin Erçel'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle oyuncu Hande Erçel, zor günler geçirmişti.