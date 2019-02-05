Pakistan'ın kurucusu kimdir? Pakistan bağımsızlığını ne zaman ilan etti?

4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Pakistan’ın kurucusu sayılan kişi kimdir? Sorusu soruldu bu sorunun ardından Pakistan'ın kurucusu kimdir diye aratılmaya başlandı.

Kim Milyoner olmak ister yarışmasında ki o soru:

Pakistan'ın kurucusu sayılan kişi kimdir?

a) Cevahirlal Nehru

b) Muhammed Ali Cinnah

c) Mahatma Gandi

d) Benazir Butto

Cevap: B (Muhammed Ali Cinnah)



MUHAMMED ALİ CİNNAH KİMİDİR?

25 Aralık 1876’da Karaçi’de dünyaya gelen Muhammed Ali Cinnah, lisans eğitimini İngiltere’de tamamlayarak ülkesine avukat olarak döndü. İlk olarak avukatlık mesleğini yürüten Cinnah, daha sonra yargıç olarak atandı.

İngiliz sömürgesi altındaki yarımadada ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri her geçen gün artıyordu. Ülkede Birleşik Krallık’a karşı bağımsızlık mücadelesi veren en büyük gruplardan biri Kongre Partisi geliyordu.

Gandhi’nin içerisinde bulunduğu bu büyük harekete Cinnah da katıldı. Daha sonra Cinnah ile Hinduların lideri Gandhi arasında yöntem ayrılığı yaşandı ve Cinnah Kongre’den ayrıldı.

Pakistan kaynaklarında bu ‘kavganın’ temel sebebi olarak Gandhi’nin etkisiyle Kongre’de kabul edilen iki uygulama olduğu söylendi. Bunlar; Birleşik Krallık hükûmetiyle uzlaşma yollarını terk etmeyi hedeflenmesi ve yabancı mallara boykot uygulama kararı.

Hindu-Müslüman birliği hayalini kuran Cinnah, iki toplum arasındaki ayrımın ulusal birlik için yeterli olmayacağını düşününce sadece Müslümanların lideri olmayı arzuladı. Tabi ki bunda bağımsızlık mücadelesi veren Hindu önderlerin tutumları etkili olmuştu.,

Anadolu ve dünyadaki bağımsızlık hareketlerinden etkilenen sömürge altındaki toplumlar arasında Milli mücadele döneminde en büyük desteği veren Hindistan Müslümanları da vardı.

23 Mart 1940’da Muhammed Ali Cinnah’ın önderliğinde Lahor’da toplanan Müslüman Birliği Cemiyeti Kongresi, Hindulardan tamamen ayrı bağımsız bir Pakistan Devleti kurulması kararı aldı. Pakistan sözcüğü ilk kez bu yıl kullanıldı.

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonra artık bağımsızlık hareketlerine karşı duramayacağını anlayan İngiliz yönetimi, 1946’da Hindistan ve Pakistan adlarıyla iki bağımsız dominyon kurulmasını kararlaştırdı.

Tarihte bugün de Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da genel vali Muhammed Ali Cinnah oldu. Hindistan’ın İngiltere’den ayrılarak bağımsız olduğu 14 Ağustos 1947 tarihinde Pakistan da bağımsızlığını ilan etmiştir

Hint kıtasında tüm Müslümanları tek çatı altında toplayan Pakistan’ın kurucusu ve ilk devlet başkanı Muhammad Ali Cinnah, yaşamının en büyük amacını gerçekleştirdikten bir sene sonra doğduğu Karaçi’de hayatını kaybetti.