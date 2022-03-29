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Hande Erçel’in giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu baharı böyle karşıladı

Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun giydiği kıyafetlerin fiyatları ise duyanları şoka soktu.

Hande Erçel’in giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu baharı böyle karşıladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Giydiği dekolteli kıyafetlerle gündemden düşmeyen güzel oyuncu bu kez kıyafetlerinin pahalılığı ile gündeme oturdu.

Hande Erçel’in giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu baharı böyle karşıladı

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Güzel oyuncu resmi Instagram hesabından hikaye paylaşarak baharı karşıladı. Hikayede yer alan fotoğrafta ünlü oyuncu beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyip poz verdiği görüldü. Süper minisi ve yarım bluzuyla güzelliği ortaya çıkan Hande Erçel'in kombininin fiyatı ise duyanları şoka soktu.

Hande Erçel’in giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu baharı böyle karşıladı

Güzel oyuncunun bluzu 12199 TL, çantası 23749 TL ve minisi ise 399 TL olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncunun kıyafetleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar kıyafetleri pahalı buldu.

Hande Erçel’in giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu baharı böyle karşıladı

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