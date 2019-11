Hande Erçel'in verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni aldı

Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Hande Erçel Kanal D'de başlayacak olan Azize dizisi için setlere geri döndü.

FOTOĞRAFLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmografisi

2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu

2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu

2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu

Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu

2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu

2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu

2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu

Reklam

Yıl Başlık Ürün Kaynak

2016 L'Oréal Paris Casting Creme Gloss

2017 Defacto Çuk Oturur mükemmel Durur

Ödülleri ve adaylıkları

Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç

2012 Miss Civilization of Turkey Birincilik Kazandı

Miss Civilization of The World İkincilik Kazandı

2015 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Güneşin Kızları Kazandı

En Yakışan Çift (Selin & Ali) Adaylık

2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı

2.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı

7.KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Kazandı

7.İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk Laftan Anlamaz Adaylık

2017 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

8.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat) Adaylık

Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Kazandı

1.Türkiye Çocuk Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

2.Türkiye Gençlik Ödulleri En İyi Kadin Dizi Oyuncusu Kazandı

İstanbul Moda Rehberi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu