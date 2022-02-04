Hande Fırat, çarpıcı gerçeği "Çoktan alınmış "diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sanal evrenlerde satın alınmış!

İnsanların hiçbir fiziksel çaba harcamadan oluşturduğu sanal gerçeklik içerisinde zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evren olan Metaverse ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ise Metaverse üzerinden alınan arsaların sayısı artmaya başladı. Özellikle İstanbul'da kentin işlek birçok yeri sanal alemde satın alırken Hürriyet yazarı Hande Fırat bu konuya kaleme aldığı köşe yazısında değindi.

Hande Fırat yazısında, sanal evrenlerde tapu sahibi olmanın moda olduğunu belirterek arsa, bina ve dükkanın yanı sıra tarihi eser alınmasının çılgınlık boyutuna ulaştığını belirtti. Hande Fırat," Önümüzdeki süreçte bu alanlara reklam alınması, sanal gözlüklerle ziyaret edilmeleri, sanal gözlüklerle toplantılar düzenlenmesi dahil kim bilir neler yaşanacak" diye yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

AK Parti'nin harekete geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Metaverse formu düzenleneceğini anımsatan Hande Fırat, kripto para ve sosyal medyada alım satımların nasıl yapıldığının inceleceğini ifade etti. Alım ve satıların regüle edilmesinin gündemde olduğunu belirten Hande Fırat, AK Parti'nin son MYK toplantısında kurmayların “Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar” cümlesini anımsattı.

"ÇOKTAN SATIN ALINMIŞ"

Fırat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin metaverse evreninde satın alındığını belirterek şöyle yazdı:

"AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor. Diğer yandan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezleri de karşı karşıya..."

AK PARTİ'YE BİNA UYARISI

DEVA Partisinin sanal evrende parti binasını satın alan tek parti olduğuna değinen Fırat," Bunun ne önemi var diyeceksiniz? Örneğin sanal gözlükle sanal evrenlere girenler, AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp “Z” Partisi’nin afişini görebilirler... Benden uyarması... Daha da önemlisi belli ki bu sanal evrenler de bir süre sonra bir çatı altında birleşecek. İyi olanlar kazanacak. Türkiye de kendi sanal evrenini bir an önce oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

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