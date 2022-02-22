Hande Fırat, Suriyelilerin nasıl seyreltildiğini anlattı! 16 il öncelikli, 52 ildeki 800 mahalleye kayıtları kapandı

Ankara'nın Aladağ ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında iki Suriyeli ile yaşadığı tartışma sonrası Emirhan Yalçın isimli genç bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Suriyelerin bir ilçe veya mahalledeki sayılarının seyretilmesi yönünde karar alınmış ve ilk olarak Ankara'da bu uygulama hayata geçirilmişti. Söz konusu uygulama için konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikamet izni verilmeyeceğini kaydetmişti.

5.4 MİLYON YABANCI TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

Söz konusu seyreltme çalışması hakkında edindiği bilgileri köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Hande Fırat, Suriyelilerin bir mahallede, ilçede gettolaşmasına müsaade edilmediğini ifade etti. Hande Fırat, tüm Türkiye’de uygulamaya giren planın Mekânsal Yoğunlaşma ile Mücadele olduğunu belirttiği yazısında 3.7 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli, 1.7 milyon farklı uyruktan olmak üzere tam 5.4 milyon yabancının ülkede yaşadığı bilgisini verdi.

DÖRT KONU GÖÇ YÖNETİMİNİN ZORLADI

Güvenlik yönetiminin Suriyelilerin A’dan Z’ye tüm bilgilerine sahip olduğunu ifade eden Hande Fırat, Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturmasının göç yönetimini ( Toplumsal hayata uyum sağlanması, güvenlik sorunları, kamu hizmetlerinin koordinasyonu, sosyal ayrışmaların önlenmesi) konusunda zorladığını kaydetti.

16 İLDE ÖNCELİKLİ OLARAK KAYITLAR KAPANDI

Fırat yazısında Suriyeli nüfusu yüzde 25'i aşan 16 ilde yerleşim yerlerinin yabancılara kapatıldığını ve 52 ilde toplam 800 mahalle ve İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçelerine her türlü statüden yabancıların başvurularının kapatıldığının belirtti.

Hande Fırat2ın yazısının bir kısmında kullanılan ifadeler şöyle:

"Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.

- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.

- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:

1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor."

SURİYELİLER GERİ DÖNER Mİ?

Hande Fırat, Suriyelilerin geri dönüşü için ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerle başlatılan arka kapı diplomasisi yani istihbarati görüşme Suriye ile de yürütülüyor. Gerektiğinde bizzat Sisi ile devlet adına görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz Esad ile benzer bir görüşme yapılmadı. Suriye’de arka kapı diplomasisinin ağır ilerlemesinin başlıca nedeni ise Rusya ve İran’ın rejim üzerinde baskıları sürdürmesi... Kısacası rejimin kendi başına inisiyatif alamadığı ve bağımsız hareket edemediği anlaşılıyor."

Hande Fırat'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız.