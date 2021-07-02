Hande Kazanova ile aylık burç yorumları | Temmuz 2021 burç yorumları

Günlük burç yorumlarına göre Temmuz 2021'de bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

KOÇ BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Bu ay sizin için çok önemli. Çok hareketli olabileceğiniz bir sürece hazırlık olmalısınız. Ailevi konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Anne ve baba tarafından akrabalarınızdan hayatınızı etkileyebilecek haberler alabilirsiniz.

Aşk hayatınızda çok keyifli bir süreç yaşayacaksınız. Ayın başında bazı sıkıntılar yaşayıp çıkmaza girdiğinizi hissetseniz de ayın ortalarına doğru daha da rahata kavuşacağınızı bilmelisiniz. Ani kararlar almamanız gereken bir dönemdesiniz. Sinirle hareket etmemeye özen göstermelisiniz. Çalışma düzeninize özen göstermelisiniz.

Bu dönemi sakin geçirebilirseniz 13 Temmuz'dan itibaren sizi güzel günlerin beklediğini bilmelisiniz. Bakış açınızda olumlu değişiklikler meydana gelecek. Hayatınızda yenilik istiyorsanız bu ayın ortalarında harekete geçebilirsiniz.

BOĞA BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; Bazı konularda geri planda kalmak isteyeceğiniz bir aydasınız. Aile hayatınızda zorlanmalar ve aile bireyleri arasında bazı çekişmeler meydana gelebilir. Bu durumlar karşısında gösterdiğiniz tepkinin sizin açınızdan belirleyici olacağını bilmelisiniz.

Düşünceleriniz fazlasıyla değişiklik gösterebileceği bir süreçtesiniz. Değer verdiğiniz kişilerle iletişime geçmek isteyebilirsiniz.

Ayın ortalarında çektiğiniz zorlukların son bulma ihtimali söz konusu. Her şey daha yolunda ilerleyecek. Çok daha verimli olacağınız fırsatlar kendini ortaya koyabilir, Yapmak istediğiniz şeylere odaklandığınız sürece hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hedefleriniz doğrultusunda adım atmanız gerekiyor.

İKİZLER BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; Daha çok maddi konularla ilgili olacaksınız. Yakın çevre bağlantılarınızın önem kazanacak. Hayatınızda biri yoksa yakın çevreden hiç ummadığınız birisiyle aranızda bir elektriklenme yaşanabilir.

Harcamalarınızdaki dengeyi korumak isteyeceğiniz ve elinize geçen parayı iyi değerlendirmek isteyeceğiniz bir aydasınız. Tutarlı olduğunuz sürece hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız.

Ay sonunda ise eğitimle ilgili konularda meydana gelen yeni gelişmelerle birlikte bulunduğunuz çevreyi değiştirme ihtimaliniz söz konusu. Hatta yurt dışına çıkma gibi bir planınız varsa gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bilmelisiniz.

YENGEÇ BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Bu ay sizin için çok önemli. Ayın başında kendinizi çıkmaza girmiş gibi hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir ancak bunların geçici olduğunu bilmenizde yarar var.

Özellikle 10 Temmuz sizin için çok önemli yeni ayla beraber hayatınızda önemli kararlar alarak gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ay ortasında ise mali konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmadığınız sürece kendinizi zor duruma sokabilirsiniz.

Ciddi sağlık sorunlarınız görülmüyor. Yediğinize içtiğinize dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir problem yaşamayacaksınız.

ASLAN BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Bu ay biraz zorlanabilirsiniz. Kendinize yatırım yapmak istediğiniz ve kendinizi değiştirmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Ancak ikili ilişkilerde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve desteklenmediğinizi hissedebilirsiniz. İçe kapanık olmamaya dikkat etmelisiniz.

Bu ay sizin için plan oluşturma ayı. Geçmişte yaptığınız hataları tekrar etmemek adına yeni kararlar almalı ve kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için harekete geçmelisiniz.

Ayın ortalarında aşk hayatınızda yeni gelişmeler meydana gelebilir. Bu gelişmelerin ardından kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedebilirsiniz. Özellikle ay sonuna doğru ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler yaşanabilir.

Sırt ağrıları ve kalp sorunları yaşayabilirsiniz. İhmal etmemenizde fayda var.

BAŞAK BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Başak: Tek başına kararlar almamanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızdaki kişilerle birlikte hareket etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacağını bilmelisiniz. Bu dönem sizin için hareketli olacak.

Sağlıkla ve işle ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Beraber çalıştığınız kişilerin yaşadığı sorunlar sizi de etkileyecektir. Beklenmedik alanlardan etkiler alıyorsunuz. Ancak bu durumun sağlığınızı etkilemesine izin vermemeniz gerekiyor.

Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlarla uzun süreli dostluklar kurabilir ve temmuzun ortalarında gizemli ilişkiler yaşayabilirsiniz.

Ayın sonuna doğru kendi içinize kapanabilirsiniz. Büyük sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya dikkat etmelisiniz.

TERAZİ BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; İlişkilerin önem kazandığı bir aydasınız. İlişkide olduğunuz kişinin hayatı hareketlendikçe kendi hayatınızın da o kadar renkleneceğini bilmelisiniz

İş hayatınızda ön planda olmaya özen göstermelisiniz. Yaptığınız işlerin farkında olmasını sağlamalısınız. Gösterdiğinizin çabanın karşılığını almaya ihtiyacınız var. Eğer bir işiniz yoksa bu dönemde bulunduğunuz her ortamda daha aktif olmaya özen göstermelisiniz.

Aşk hayatında aldığınız önemli kararları uygulamak için ay sonunu beklemeniz gerekiyor. Atacağınız adımlara dikkat etmeniz gerekmekte.

Dikkatli olduğunuz sürece sağlığınızla ilgili konularda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız.

AKREP BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Kendinizi kariyer ve ilişki konusunda göstermek isteyeceğiniz bir aydasınız ancak bu durumun temmuzun başında gerçekleşme ihtimali yok gibi duruyor.

Çevrenizdeki kişilerle yaşadığınız anlaşmazlıklarda sert tepki göstermemeye özen göstermelisiniz. İnatçılığınızı kırdığınız sürece her türlü sorunu çözüme kavuşturma ihtimaliniz söz konusu. Ay ortası ise kendinizi çok daha iş ve kariyer konusunda hazır ve atılımcı hissedebilirsiniz.

Ailevi konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Ayın başında imkansız gibi gözüken kariyer ve ilişki konularındaki güzel gelişmelerin ayın sonlarına doğru size bulacağını bilmenizde yarar var

Sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz.

YAY BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Parasal konuların önemli olduğu bir aydasınız. Borçlarınız varsa ödeme imkanı bulabilirsiniz. Ortak kazançlar konusunda yenilikler meydana gelebilir. Gelir ve gider arasındaki dengeyi sağladığınız sürece hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız.

Hiç beklenmedik engeller ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde bazı sorunlar gündeme gelebilir.

Bu ay yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Her şeyin yoluna girebileceği ve istediklerinizin hızlı bir şekilde ilerleyeceği bir dönemde olduğunuzu bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve beklemede kalmalısınız.

Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; İlişkilerden yana en şanslı aydasınız. Aşk hayatınızda ciddi adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi bir anda nikah masasında bulabilirsiniz.

Bu dönemde maddi konularda dikkatli olmanızda fayda var. Yeni yatırımlar yapmak için beklemede kalmanız gereken bir aydasınız. Ayın sonlarına doğru parasal konularda alacağınız kararla rahata erebilirsiniz.

Kendinizi her konuda yenilemek isteyebilirsiniz. Bunun için harekete geçmelisiniz.

6 ve 25 Temmuz'da sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkat etmenizde yarar var.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Ayın başlarında aşk hayatınızda bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Hayatınızdaki yoğunluktan dolayı karşınızdaki kişiye gerektiği kadar ilgi gösterememenizden kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Aile hayatınızda bazı inişler ve çıkışlar gündeme gelebilir. Hareketli bir döneme giriyorsunuz. Ayın ortalarına doğru iş ve sağlık konularında bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İş değiştirmek istiyorsanız önünüze istediğiniz gibi bir fırsat çıkabilir.

Ayın sonuna doğru hayatınızdaki kişiyle aranızı düzeltmek için elinizden geleni yapmak isteyebilirsin. Verdiğiniz değeri net bir şekilde gösterdiğiniz sürece her türlü sorunun üstesinden geleceksiniz.

BALIK BURCU TEMMUZ 2021 BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; Bu ay sizin için aşk dolu olacak. Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kişilerle bolca vakit geçireceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Hayatınızı değiştirebilecek kararlar alabilirsiniz.

Aile büyüklerinizden akıl alabilir veya aile ile ortak yapılan işlerde yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizde yeni yetenekler keşfedebileceğiniz bir aydasınız. Yeni hobiler edinebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Sağlık konusunda sırt ve bel ağrılarınıza dikkat etmelisiniz.