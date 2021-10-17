Hande Yener'in konser kostümü olay yarattı! Tanga mı, elbise mi?

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener, Belarus'ta giydiği yapımı bir ay süren, uzun zaman hafızalardan silinmeyecek Seyit Ares imzalı kırmızı deri kostümü, 2021 yılının en iddialısı olacağı düşünülüyor.

Sahneye tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken elbiseyle çıkan Yener, tüm gözleri üzerine topladı.

"BANA KIRMIZI YAKIŞIYOR"

Hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden "Sana kırmızı çok yakışmış" iltifatları aldı. Yener de iltifatlara "Bana kırmızı yakışıyor" diyerek yanıt verdi.

Hande Yener, kendisinin ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" demişti. Yener sözünü her fırsatta tutuyor ve cesur seçimleriyle söylediği sözün arkasında durduğunu gösteriyor.