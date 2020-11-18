Hangi ağrıya ne iyi geliyor? Baş ağrısı, diş çürümesi, ülser ve kolestrole ne iyi gelir?

Vücudunda meydana gelen ağrılara karşı ne yapacağını bilemeyen ve bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda çok sayıda insanın hayatında yaşadığı sağlık sorunlarından olan baş ağrısı, diş çürümesi ve kolestrole iyi gelen besinleri Dr. Fevzi Özgönül açıkladı. Peki Hangi ağrıya ne iyi geliyor? Baş ağrısı, diş çürümesi, ülser ve kolestrola ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...

BAŞ AĞRISI, DİŞ ÇÜRÜMESİ, ÜLSER VE KOLESTROLE NE İYİ GELİR?

Dr.Fevzi Özgönül, baş ağrısına havucun, diş çürümesine karşı ıspanağın, ülsere karşı biberiyenin kolestrola karşı ise sarımsağın iyi geldiğini ifade etti.

DİŞ ÇÜRÜMELERİNE NE İYİ GELİR?

Dr.Fevzi Özgönül, demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını ifade ederek,'' Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur” diye konuştu.

SİNDİRİME NE İYİ GELİR?

Dr. Fevzi Özgönül, taze fasulyenin sindirime iyi geldiğini ifade ederek, "Özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatırım. Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir." dedi.

ÜLSERE NE İYİ GELİR?

Biberiyenin ülsere iyi geldiğini belirten Özgönül, "Biberiyede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir." şeklinde konuştu.

KOLESTROLE NE İYİ GELİR?

Sarımsak hakkında bilgi veren Özgönül şöyle konuştu:

"Taze sarmısakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır."

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Milyonlarca vatandaşın her gün yaşadığı baş ağrısına ilişkin olarak havuç yenmesini öneren Özgönül," Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.