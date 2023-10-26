Hangi emekli nasıl yararlanacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi Meclis’te kabul edildi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 5 bin liralık emekli ikramiyesi kararı TBMM'de kabul edildi. Peki Hangi emekli nasıl yararlanacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

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Hangi emekli nasıl yararlanacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel çıkarılan yasadan hangi emeklilerin ne şekilde yararlanacağını ise Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Birden fazla ikramiye hakkı kazanan emeklilere sadece bir ikramiye verilecek"

Karakaş, 16 milyon emeklinin tamamının yasadan yararlanamayacağını belirterek, "Öncelikle emekli olup ve sonrasında kendi adına işyeri kurmuş olan, şirket kurmuş olan veya esnaf olan emeklilere bu ikramiye verilmeyecektir. Yine TOBB ve Banka sandıklarına baktığımız zaman buralardan emekli olan kişilere de ikramiyenin verilmeyeceğini söyleyebiliriz. Öte yandan 1 Ekim ile 31 Ekim arasında çalışması olan SSK'lı emeklilere de bu ikramiyeden faydalanamayacak. Dolayısıyla hiçbir işte çalışmayan ve emeklilikten sonra herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan, banka sandıkları ve TOBB sandıkları dışında kalan tüm SSK'lı Bağ-Kur'lu ve emekli sandığına tabii emeklilere ikramiye verilecek. Birden fazla ikramiye hakkı kazanan emeklilere ise sadece bir ikramiye verilecek" bilgilerini aktardı.

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"Dul ve yetimlere 5 bin liralık ikramiyenin tamamı verilemeyecek"

Yaşayan emekliler içerisinde kapsamda olanların tümüne 5'er bin liralık ikramiye verileceğini hatırlatan Karakaş, "Hak sahibi olarak baktığımız zaman dul ve yetimlere 5 bin liralık ikramiyenin tamamının verilmeyeceğini söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak; dul bir kadın eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alıyorsa bu bağlamda 5 bin lira değil 2 bin 500 lira alacak. Ayrıca kadının 2 çocuğu da varsa ve bu çocuklara da yüzde 25 oranında ölen kişinin aylığı bağlanmışsa bunların her birine de bin 250 lira oranında ikramiye ödeneceğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"İş göremezlik oranına göre ikramiyeden faydalanılacak"

Bunun dışında iş kazası veya meslek hastalığından dolayı gelir alan kişilerin de iş göremezlik derecesine göre ikramiyeden faydalanacağını söyleyen Karakaş, "İş kazası ve meslek hastalığından dolayı kişinin iş göremezlik oranı yüzde 50 ise 5 bin liralık ikramiyeden sadece 2 bin 500 lira alabilecek" dedi.

Karakaş, 5 bin liralık ikramiyeden herhangi bir vergi, damga vergisi ve kesinti olmayacağını ve ikramiyenin haczinin de mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan 5 bin lira emekli ikramiye ödemelerinin kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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