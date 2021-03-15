Koronavirüs salgınında Yerinde Karar dönemine geçilmişti. Bu kapsamda başlayan normalleşme süreciyle birlikte iller Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre İçişleri Bakanlığı tarafından risk durumuna göre 4 kategoriye ayrıldı. Bu durumun ardından geçen 2 haftalık sürede bazı illerde vaka artışları yaşandı ve çok sayıda ilin bulunduğu risk kategorisinin değişmesi bekleniyor. Peki Hangi iller kırmızıya dönüyor? Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişecek?

HANGİ İLLER KIRMIZIYA DÖNÜYOR?KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA HANGİ İLLERİN RENGİ DEĞİŞECEK?

Sağlık Bakanlığının yayınladığı Koronavirüs Risk Haritası verilerine göre Yüksek Riskli iller arasında yer alan 9 il, Çok Yüksek Riskli İl kategorisine geçti.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renk olması beklenen iller:

- Kocaeli

-İstanbul

- Kilis

- Artvin

- Çanakkale

- Tekirdağ

- Kırklareli

-Yalova

- Mersin