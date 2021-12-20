Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürüyor. Valilik ve kaymakamlıklardan art arda açıklamalar yapıldı. Bu kapsamda hangi il ve ilçelerde okullara ara verildiği ve okulların kaç gün tatil edildiği merak konusu oldu. Veli ve öğrenciler internette konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık 2021 Salı İşte ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? 21 ARALIK SALI

Türkiye'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

SİVAS'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Sivas'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ağırlıkta İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerine bağlı 234 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İmranlı ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Gürün ve Zara ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Merkez'e bağlı Beypınar köyü ve Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

BİTLİS'TE KAR TATİLİ

Bitlis'te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1,5 gün tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

MUŞ'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

KONYA'NIN 9 İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Konya'nın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dünden beri Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.

Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Aralık 2021 Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildi.

Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı.

Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BİTLİS'İN TATVAM İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar yarın için tatil edildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.