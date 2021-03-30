Hangi illerde sokağa çıkma yasağı yok son dakika 2021? sorusu şu sırlar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

İLLERİN RİSK GRUPLARI DEĞİŞTİ

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında Türkiye'nin son yayınlanan risk tablosu ve artan vaka sayılarının üzerinde duruldu. Tablo kapsamında Türkiye genelinde 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıkarken Şırnak ise düşük risk altında olan tek ilk oldu. Türkiye genelinde artan kırmızı alan neticesinde yeni koronavirüs tedbirleri de beraberinde geldi. Bu bağlamda İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge kapsamında Şırnak, Türkiye'de düşük risk grubunda yer alan tek il olurken;

Orta risk grubunda Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van olmak üzere 10 il,

Yüksek risk grubunda Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli olmak üzere 12 il,

Çok yüksek risk grubunda Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak olmak üzere 58 il olarak genelgede belirtilmiştir.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK SON DAKİKA 2021?

81 ile gönderilen genelgede hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edileceği belirtildi.

Genelgede kırmızı risk grubunda yer alan çok yüksek riskli 58 ilde hafta sonu (Cumartesi - Pazar) iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Bu durum genelgede kısıtlama ''Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak'' olarak belirtilmiştir.

Turuncu risk grubunda yer alan yüksek riskli 12 ilde ise sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu bildiri genelgede ''Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak'' olarak belirtilmiştir.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gün içinde olmadığı ve hafta içinde olduğu gibi hafta sonu (Cumartesi - Pazar) 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacağı açıklandı.

ALINAN DİĞER TEDBİRLER

İşte alınan yeni koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı olan iller;

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışacak.

Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek.

RAMAZAN AYINDA NASIL OLACAK?