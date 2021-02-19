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Hangi liseler okula gidecek? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlayacak 2021? 1 Mart’ta açılacak liseler

Hangi liseler okula gidecek? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlayacak 2021? Okulların yüz yüze açılacağı tarihi belli oldu. 15 Şubat'ta tüm köy okulları ve bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart'ta da daha önce yapılan açıklamada ilkokul, 1,2,3,4 ve 8 ile 12.sınıfların açılacağı duyurulmuştu. MEB, son dakika açıklamasıyla 1 Mart'ta açılacak sınıflara yenilerini ekledi. İşte son gelişmeler...

Hangi liseler okula gidecek? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlayacak 2021? 1 Mart’ta açılacak liseler

1 Mart’ta açılacak liseler belli oldu. 1 Mart’tan itibaren birçok lisede yüz yüze eğitime başlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bugün (19 Şubat 2021) yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. MEB'in açıklamasına göre yüz yüze eğitime başlayacak liselerin listesi paylaşıldı. Peki hangi liseler açılacak?

HANGİ LİSELER AÇILACAK?

MEB'in aldığı yeni karara göre 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.

LİSE TÜRLERİ NELERDİR?

9 Adet Lise türü vardır;

1- Açık Öğretim Kurumları

2- Anadolu İmam Hatip Liseleri

3- Anadolu Liseleri

4- Çok Programlı Anadolu Liseleri

5- Fen Liseleri

6- Mesleki Eğitim Merkezleri

7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

8- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

9- Sosyal Bilimler Liseleri

Hangi liseler okula gidecek? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlayacak 2021? 1 Mart’ta açılacak liseler

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyesinde sağlık, spor, ticaret, turizm, tarım, güzel sanatlar gibi birimleri bulundurur. Bu liselerde öğrencilere zorunlu derslerle beraber mesleki dersler de verilir.

Bünyesinde Bulunan Okullar şöyle;

1. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

2. Ticaret Meslek Liseleri

3. Turizm Meslek Liseleri

4. Kız Teknik ve Meslek Liseleri

5. Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

6. Tarım Meslek Liseleri

7. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

8. Spor Liseleri

Hangi liseler okula gidecek? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlayacak 2021? 1 Mart’ta açılacak liseler

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