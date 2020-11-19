Hangi marka çamaşır makinesi almalıyım?

Nereden Başlamalı?

Yeni evlenenler, yeni bir eve çıkanlar, eski eşyaları bozulan veya artık değiştirme zamanının geldiğine inananlar düşünüldüğünde ev ihtiyaçları listesi uzadıkça uzar. Özellikle teknolojinin ve tüketim kültürünün arttığı son yıllarda seçeneklerin çokluğu kafa karıştırmaya yeterli. Bu noktada yine internet ve satış mağazaları önümüze onlarca çeşit sunmakta. Tüm dünyanın çaresini aradığını COVID -19 salgını sürecinde ise danışılabilecek en iyi yer internet.

Pek çok kararı alırken öncelikle ihtiyaçların belirlenmesi gerektiği gibi doğru eşyayı almadan önce de mutlaka ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. Peki, çamaşır makinesi alırken hangi yolları izlemeli, hangi markayı almalısınız?

Hangi Makine, Hangi Marka?

Hatırlar mısınız bilemem ancak günümüz çok fonksiyonlu, akıllı çamaşır makinelerinin olmadığı zamanlar annelerimiz, nenelerimiz dere kenarlarında, eski tip merdaneli makinelerde çamaşırları daha uzun süreler, daha fazla efor harcayarak yıkardı. Babaannemin köydeki çamaşır makinesini kullandığımı dahi hayal edemiyorum ben şimdi.

Eminim o eski makinelerin üzerinden her bir markanın onlarca ürünü, modeli çıkmıştır. Şimdi bir makine alırken sadece çamaşırları yıkaması değil, enerji tüketimi, ses desibeli, çocuk kilidi, program sayısı gibi farklı özellikleri kıyaslamak durumundayız. Bunca çeşit arasından bir marka söylemek bu yazıyı okuyan, okuyacak olan, alışveriş esnasında fikre ihtiyaç duyan her kesime eşit mesafede hitap etmeyecektir. Bu nedenle çamaşır makinesi seçerken dikkat edilmesi tavsiye edilen belli başlı noktalara değinilmelidir.

Makinenin Özellikleri

Çamaşır makinesi seçiminde satın alma sürecini hızlandırıp sizin için doğru makineyi seçmenizi sağlayacak belli başlı özellikler bulunmaktadır. Doğa dostu bir yaklaşımla öncelikle enerji tasarrufunu simgeleyen A, A+, A++, A+++ özellikleri incelemek faydalı olacaktır.

Bu özellikler arasından enerji tasarrufu en yüksek olanın seçilmesi elektrik faturanıza da olumlu bir şekilde yansıyacaktır, bu nedenle A+++ özellikler kriterlerinizin başında gelebilir. Ses desibeli düşük olan makineler ise eskilerin yüksek sesli makinelerin yanında evde huzurunuzu bozmadan makinenizi çalıştırabilme özgürlüğü verecektir. Eğer çocuklarınız varsa ve pek çok çocuk gibi sizinki de makineyi izlemeyi seviyorsa, keşfetme dönemindeyken makineleri kurcalamayı seviyorsa çocuk kilidi özelliği kriterleriniz arasında yer alabilir.

Bununla birlikte yıkadığınız çamaşırların çeşitlerine göre farklı program sayıları olan makinelere yönelebilirsiniz. Bunlar arasında hassas programlar, bebek giysileri için özel program seçenekleri, leke çıkarma gibi yoğun ve uzun programlar, günlük yıkamalar, hızlı yıkamalar gibi farklı alternatifler bulmak mümkündür.

Makineler için diğer bir eleyici özellik makinenin rengi olabilir. Renk tercihleri genellikle beyaz, gri ve antrasit olabilmektedir. Bununla birlikte bazı makinelerde görülen özelliklerden biri erteleme / gecikmeli bitirme seçeneğidir. Özellikle çalışan biriyseniz gecikmeli bitir programıyla yıkadığınız çamaşırları eve döner dönmez asmak gününüzü programlamak için oldukça yardımcı bir seçenek olacaktır.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra belki de makinenizin modeli ve servis desteği hangi markayı seçeceğiniz konusunda önemli bir kriter olacaktır. Bu özelliklerin, tercihlerinizin yönlendirmesi ile eviniz için doğru makineyi seçebilmek mümkündür.