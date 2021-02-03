Mbaye Diagne, Premier Lig'e damga vurdu! İki maçta iki asist...İOKBS başvuruları 2021 ne zaman? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman 2021?Galatasaray'da Marcao bilmecesi: Yeni sözleşme yapılacak mı?SON DAKİKA! Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kuruluyor2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? İOKBS bursluluk sınavı 2021 tarihiDemir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSu diyeti nedir? Nasıl yapılır? Su diyetinin yararları ve zararları nelerdir? Kaç gün yapılmalı?Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKocaelispor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 1 Mart itibariyle belirlenen okulların açılacağını duyurdu. Selçuk ayrıca yüz yüze eğitimin olacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak sınıfları açıkladı. Peki Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

15 Şubat itibariyle köy okullarındaki tüm kademeler ve Türkiye genelindeki bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime açılıyor. 1 Mart itibariyle de ilkokullar, özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim okulları ve sınıfları yüz yüze eğitime geçecek. Ziya Selçuk 1 Mart'tan itibaren belirlenen okullara giden öğrencilerin kısıtlamada özel izinli sayılacaklarını bildirdi. Peki Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler? 

HANGİ ÖĞRENCİLERE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR?

Özel eğitim okullarındaki 50 binin üzerinde öğrenci, özel eğitim sınıfındaki 70 bin civarında öğrenci ve ilkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan 150 bine yakın öğrenci de 1 Mart'ta ders başı yapacak.

Devam eden destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrenciler özel izinli sayılacak.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerin kararına bağlı olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan edecek. Bu durumda çocuklar devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacak.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih belli oldu oldu mu?Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih belli oldu oldu mu?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT