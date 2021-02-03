15 Şubat itibariyle köy okullarındaki tüm kademeler ve Türkiye genelindeki bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime açılıyor. 1 Mart itibariyle de ilkokullar, özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim okulları ve sınıfları yüz yüze eğitime geçecek. Ziya Selçuk 1 Mart'tan itibaren belirlenen okullara giden öğrencilerin kısıtlamada özel izinli sayılacaklarını bildirdi. Peki Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

HANGİ ÖĞRENCİLERE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR?

Özel eğitim okullarındaki 50 binin üzerinde öğrenci, özel eğitim sınıfındaki 70 bin civarında öğrenci ve ilkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan 150 bine yakın öğrenci de 1 Mart'ta ders başı yapacak.

Devam eden destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrenciler özel izinli sayılacak.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerin kararına bağlı olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan edecek. Bu durumda çocuklar devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacak.

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