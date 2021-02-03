15 Şubat itibariyle köy okullarındaki tüm kademeler ve Türkiye genelindeki bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime açılıyor. 1 Mart itibariyle de ilkokullar, özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim okulları ve sınıfları yüz yüze eğitime geçecek. Ziya Selçuk 1 Mart'tan itibaren belirlenen okullara giden öğrencilerin kısıtlamada özel izinli sayılacaklarını bildirdi. Peki Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?

HANGİ ÖĞRENCİLERE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?