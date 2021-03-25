MEB, geçtiğimiz günlerde lise sınavlarının ertelendiğini duyurmuştu. Bugün de ilkokul ve ortaokul sınıf sınavlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre, ilkokul, ortaokul sınıf öğrencilerinin sınav tarihlerinde güncellemeye gidildi. Peki hangi sınavlar var? Hangi sınavlar yok?

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ 2021?

Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılacak. İlkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında ise sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacak.

HANGİ SINAVLAR OLACAK, HANGİ SINAVLAR OLMAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, “Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir” denildi.

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