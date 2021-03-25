Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Uzaktan eğitimde bir ilk: Sınıflara kamera takılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, salgından sonra da uzaktan eğitimin hep hayatımızda olacağını vurguladı.

Koronavirüs salgınında EBA'nın başarısına dikkat çeken Bakan Selçuk, ''İlkokul, ortaokul ve lise için televizyon kanalı kurup bunu da 24 saat çocukların, öğretmenlerin hizmetine sunabilen sadece birkaç ülke var dünyada. EBA dijital platformu, 16 milyarın üzerinde tıklanma sayısıyla dünyada birinci'' şeklinde konuştu.

İçinde 25 GB interneti olan 500 bin tablet dağıtımını tamamlamak üzere olduklarının bilgisi veren Ziya Selçuk, ulaşılmayan hiçbir öğrencinin kalmaması için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Başka ülkelere göre Türkiye'nin bulunduğu yerin mutluluk verici olduğunu söyleyen Selçuk, ''Bundan sonraki aşamada okulların sınıflarına kameralar koyup o kameralarla sınıftaki öğrencilerle evdeki öğrencinin aynı dersi aynı anda izleyebilmesi anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemiz uzaktan eğitim konusunda edindiği tecrübe ve sağladığı gelişimle dünyada adından bahsettiren bir ülke oldu.'' dedi.

Ziya Selçuk, dijital platformun her gün yenilenen, zenginleşen içerikleri, kazanımlarıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetinde olacağının altını çizdi ve sözlerini şöyle tamamladı;

''Zamandan ve mekândan bağımsız, sınıf dışında da devam eden öğrenme sürecini önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz de artık bu konuda gerçekten yetkinler. Hem yüz yüze hem de çevrim içi dersleri temel alan harmanlaşmış eğitim artık hayatımızın gerçeği haline geldi.''