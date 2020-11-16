Hangi tarih hangi burç olur?

Ama araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan günümüzün yaygın kullanımı burç tarihlerini batı astrolojisine göre ele almak yönündedir. Batı astrolojisi burç tarihlerini mevsimsel döngülere göre belirler. Bu anlamda burçları, mevsimlerin başlangıcına denk düşen burçlar (öncü burçlar), mevsimlerin özelliklerinin çok belirgin biçimde yaşandığı dönemlere denk gelen burçlar (sabit burçlar) ve mevsim geçişlerine denk olan burçlar (değişken burçlar) olarak değerlendirmek mümkündür.

Mevsimlerin Başlangıcı ve Öncü Burçlar

Ekinokslar ve yaz/kış gündönümleri bir yıl içindeki önemli tarihlerdir. Bu tarihler mevsim başlangıçlarını anlattığı gibi bu tarihlere denk gelen burçlar da astrolojik takvimde yeni başlangıçları ifade eder. Örneğin bir ekinoks tarihi de olan 21 Mart, Koç burcu döneminin başladığına işaret eden bir tarihtir. Ayrıca astroloji için de astrolojik takvimin ilk günü olarak kabul edilir. 21 Mart- 20 Nisan arası koç burcudur. Koç burcu, kış mevsiminden sonra doğanın baha için uyanmaya başladığı zaman demektir. Tıpkı çiçeklenmek adına uyanan bahar gibi hayata gözlerini ilk defa açan bir bebek gibi kişinin kendi kimliğini oluşturmaya başladığı ilk zamanlara işaret eder. Yaz gündönümü olan 22 Haziran, yengeç burcunun başladığı burç dönemidir.



22 Temmuz’a kadar sürecek bu dönemde kişi duygularıyla tanışacaktır. Bir diğer ekinoks tarihi olan 23 Eylül terazi burcunun ilk günüdür. Tıpkı terazinin temsil ettiği eşitlik ve denge konuları gibi bugünde de gündüz ve gece süreleri birbirine eşittir. 22 Ekim’e kadar sürecek terazi döngüsü aynı zamanda sonbahara giriş demektir. Ruh burada yaprakları dökülmüş bir ağaç gibi kendi çıplaklığıyla baş başa kalmaya başlayacak ve yeni farkındalıklar elde etmeye başlayacaktır. Kış gündönümü olan 21 Aralık hem en uzun gecedir hem de oğlak burcunun başladığının sinyallerini verir. 20 Ocak’a kadar devam eden oğlak döngüsü kışın geldiğini haber etmekle birlikte kişiyi yeni bahar dönemi için hazırlanmaya davet eder.

Mevsimlerin Zirvesi Sabit Burçlar

Mevsim özelliklerinin hissedilir biçimde kendini gösterdiği dönemler, Güneş’in sabit burçlar üzerinde hareket ettiği dönemlerdir. Koç burcunun başlattığı astrolojik takvime göre gidildiğinde karşılaşılan ikinci burç boğa olacaktır. Boğa burcu (21 Nisan-21 Mayıs) baharın en yüksek volümde yaşandığı, ağaçların çiçeklerini giydiği döneme karşılık gelir. Koçla başlattığımız girişimler burada temellenir adeta “sabitleştirilir.” Aslan burcu (23 Temmuz-22 Ağustos) yazın en sıcak haliyle yaşandığı dönemleri anlatır. Bir diğer sabit burç akreptir (23 Ekim-21 Kasım). Kasım ayı sonbaharın iliklere kadar hissedildiği gri, sisli puslu dönemidir ve bu tanım akrep burcunun genel özelliklerini özetler niteliktedir. Son sabit burç da kova burcudur. Kışın bembeyaz ve soğuk doğasına yakışan kova burcu, ilişkilerdeki mesafeli duruşuyla bu dönemle özdeşleşmiştir.

Mevsim Değişimleri ve Değişken Burçlar

Değişken burçlar ara mevsim gibidirler. Bir mevsimden diğerine geçerken her iki mevsimin de özelliklerini taşırlar. İkizler burcu 21 Mayıs- 21 Haziran tarihleri arasındaki dönemdir. Bahardan yaza geçişi anlatır. Başak burcu 23 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında yazdan sonbahara geçişi ifade der. Yay burcu yağmurların kara döndüğü dönemlere yani 22 Kasım-20 Aralık tarihlerine denk gelir. Balık burcu ise kıştan bahara geçerken ki dönem, yani kazma kürek yaktıran Mart soğuklarının (19 Şubat-20 Mart) başladığı dönemdir.