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  3. Hangi üniversitelerin ne zaman açılacağı belli oldu! YÖK başkanı tarih verdi!

Hangi üniversitelerin ne zaman açılacağı belli oldu! YÖK başkanı tarih verdi!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim gerçekleşeceğini duyurmasının ardından, hangi üniversitelerin ne zaman açılacağı da belli oldu.

Hangi üniversitelerin ne zaman açılacağı belli oldu! YÖK başkanı tarih verdi! 1116

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin artık yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini belirterek "Bu süreç gerçekten kolay olmayan bir süreçti. Ancak bu süreci üniversitelerimizin başarılı yönettiği kanaatini taşıyorum. Öğrencilerimiz de sabırla derslerine devam etti. Uzaktan eğitim, yükseköğretimin bir parçasıdır, kendisi değil. Uzaktan eğitimin, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin yerini alması veya onu ikame etmesi beklenemez." Bununla birlikte hangi üniversitenin ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği tarihte belli oldu!