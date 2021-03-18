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Hani isminin anlamı nedir, Hani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Hani isminin anlamı; sonuç, son demektir. Bu içeriğimizde Hani isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Hani isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Hani isminin anlamı nedir, Hani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hani isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hani ismi ne demek, Hani ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hani isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hani İsminin anlamı nedir? TDK Hani anlamı:

Hani ismi TDK'da "Nerede, ne oldu, nerede kaldı" anlamlarında kullanılan bir söz; Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri; bazen "bari" anlamında kullanılan bir söz; "Doğrusunu söylemek gerekirse, kaldı ki, üstelik" anlamlarında kullanılan bir söz; karşıdakinin daha önceden bildiği bir şey kendisine hatırlatılmak istenildiğinde kullanılan bir söz; hanigillerden, Akdeniz'de yaşayan, alaca kırmızı renkli, beyaz etli, orta büyüklükte bir balık (Serranus cabrilla); verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatan bir söz anlamlarında kullanılmaktadır.

Hani İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hani ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Hani isminin kökeni:

Hani ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Hani ismi 786 kişide vardır.

Hani isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Hani isminin rengi:

Mor

Hani ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Hani isminin Harf Analizi Nedir ?

Hani ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Hani isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hani ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

A : 1

N : 17

İ : 12

= 40 Hani İsminin Numeroloji Toplamı 40’dir.

Hani ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hani isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Hani isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

H: 8   A: 1   N: 5   İ: 9 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Hani isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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