Hanya ne demek, TDK'ya göre Hanya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hanya ne demek? Hanya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hanya kelimesi. Peki Hanya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hanya nedir, Hanya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HANYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hanya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hanya kelimesi (Girit kökenlidir.

TDK'ya göre Hanya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelmek, akıllanmak` anlamındaki Hanya'yı Konya'yı anlamak (veya bilmek, görmek) deyiminde geçen bir söz



HANYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Âdeta sanatı icabı az çok bön, Hanya'yı Konya'yı bilmez, kaldırılmaya elverişli karakterde bir rol almış.

- Tekrar ediyorum, sende eşeleyici bir zekâ var. Er veya geç Hanya'yı Konya'yı anlayacaksın.

