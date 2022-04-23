Hapaz ne demek, TDK'ya göre Hapaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hapaz ne demek? Hapaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hapaz kelimesi. Peki hapaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hapaz nedir, hapaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAPAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hapaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hapaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

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