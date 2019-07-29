Hapishanede facia! En az 52 ölü Brezilya'da Altamira cezaevinde yerel saat ile 07.00'de olaylar çıktı. Olaylarda en az 52 mahkum, diğer mahkumlarca öldürüldü.

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Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde ayaklanma çıktı. Hapishanede gerçekleşen olaylarda 52 mahkum öldü. Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede ayaklanmaya dönüştü. Olaylarda 52 mahkum öldü. AYAKLANMA 5 SAAT SÜRDÜ! Sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi. Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi. İKİ HAPİSHANE GÖREVLİSİ REHİN ALINDI İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı. Yaklaşık 200 kişilik kapasiteli Altamira hapishanesinde 300'den fazla mahkum bulunuyor. Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 57 mahkum ölmüştü. Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor. Etiketler : cezaevi, isyan, hapishane, Ayaklanma



