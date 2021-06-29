Hapishaneden çıkıp, dehşet saçtı! Karımı fuhuşa götürüyor dedi, taksiciye kurşun yağdırdı

Adana'da yaşanan olayda öfkeli koca dehşet saçtı. Bir süre önce hapishaneden çıktığı öğrenilen Soner Avcı isimli şahıs, eşini fuhuşa götürdüğü iddiasıyla bir taksiciye kurşun yağdırdı.

ÖLDÜRÜP, ARACINI GASP ETTİ

Kan donduran cinayet 24 Haziran gecesi Çukurova ilçesinde meydana geldi. Soner Avcı'nın taksisine bindiği Fazıl Yoğun'u öldürerek aracıyla kaçtığı ortaya çıktı. İddialara göre Avcı, taksiye bindikten sonra maskesini çıkararak "Beni tanıdın mı?" diye sordu. Bu esnada araçtan inerek kaçmaya çalışan Fazıl Yoğun'a kurşun yağdırdı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Fazıl Yoğun'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Fazıl Yoğun, tüm çabalara rağmen karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISININ EŞİ FUHUŞ İDDİALARINI REDDETTİ

Olay sonrasında detaylı bir araştırma için harekete geçen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Olayın yaşandığı gün taksici Yoğun'un, bir kadın yolcuyu İbo Osman Caddesi'nde bıraktığı, bu sırada da şüpheli Avcı'nın araca bindiği belirlendi. Görüntülerde Avcı'nın, Yoğun'u tabancayla vurduğu, sonrasında da taksiyi gasbedip kaçtığı tespit edildi.

Polisin operasyonu ile yakalanan Avcı'nın, 'uyuşturucu ticareti' suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenilirken, Avcı'nın eşi ise fuhuş iddialarının doğru olmadığını söyledi.