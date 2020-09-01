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  3. Haraç vermeyi kabul etmeyince sokak ortasında infaz edildi

Haraç vermeyi kabul etmeyince sokak ortasında infaz edildi

Meksika'da meydana gelen olayda toptancı pazarında meyve satan 34 yaşındaki esnaf, kendisinden haraç isteyen kişilere para vermeyi reddettiği gerekçesiyle pazarın ortasında tek kurşunla öldürüldü. Yerel medya, saldırının haraç talep eden çeteler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Haraç vermeyi kabul etmeyince sokak ortasında infaz edildi

Meksika'daki bir toptancı pazarında haftasonu geçekleşen olayda meyve satan 34 yaşındaki bir esnaf çete üyesi bir kişi tarafından haraç vermeyi kabul etmediği gerekçesiyle pazar ortasında tek kurşunla infaz edildiği bildirildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin ana toptan satış pazarı Central de Abasto'da sokak ortasında yaşanan infaz güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Haftasonu saat 4.30 sularında gerçekleşen olayda pazarda muz satan Geramael López, suç çetesi üyesi ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Haraç vermeyi kabul etmeyen Lopez'in, Chiapas eyaletinden Meksika'nın başkentine taşındığı ve işindeki ikinci günü olduğu belirtildi. Yerel medya, saldırıyı, bölgede haraç talep eden çetelerle ilişkilendirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Para sayan Lopez

Lopez'in vurulma anı

Berna Akkaya
Editör


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