Berk Atan - Selin Yağcıoğlu ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu neden ayrıldı?Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!Delta varyantı için 'Yanılmış olabiliriz' diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kötü haberi verdiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 4 Eylül 2021 Cumartesi | Koçlar kara bulutlar dağılıyor, Teraziler her şey istediğiniz gibi ilerliyor! Peki ya diğer burçlar! İşte yorumlar...4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon dakika | Tekirdağ Ergene'de yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandıHareketsiz şekilde görünce polisi aradılar! Denizde erkek cesedi bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan duruma el attı! Vatandaşın dert yandığı 3 konu için talimat verdi!TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hareketsiz şekilde görünce polisi aradılar! Denizde erkek cesedi bulundu

Hareketsiz şekilde görünce polisi aradılar! Denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahili civarında erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenemezken cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hareketsiz şekilde görünce polisi aradılar! Denizde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre Bostanlı İskelesi civarındaki vatandaşlar, denizde bir vatandaşı  hareketsiz şekilde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri karaya çıkardığı vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT