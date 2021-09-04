Hareketsiz şekilde görünce polisi aradılar! Denizde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre Bostanlı İskelesi civarındaki vatandaşlar, denizde bir vatandaşı hareketsiz şekilde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri karaya çıkardığı vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.