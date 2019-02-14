Harflerin anlamları nelerdir? İsim analizi için tüm harflerin gerçek anlamları

İsminizin gerçek şifresini çözmek istemez misiniz? O zaman bu haber tam size göre. Alfabedeki 29 harfin gerçek anlamlarını sizler için araştırdık. İsminizdeki harflerin anlamlarını birleştirerek karakterinizi görebilirsiniz. Peki harflerin anlamları nelerdir? İşte isim analizi için tüm harflerin gerçek anlamları...

29 HARFİN GİZEMİ

Sesin titreşim niteliklerinin kişiliğimizi etkilediğine ve ismimizdeki harflerin seslerinin karakterimizi yansıttığına dayalı bir bilim dalı olan akrofonoloji, astrolojinin bir başka dili gibi tanımlanıyor. Yıldızlar ile alfabedeki harfler arasındaki ilişkiye dayalı gizemi anlatan sergi, 29 harfi birbirinden renkli yeni yıl süslemeleri ile çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

HARFLERİN ANLAMLARI NELERDİR? İSİM ANALİZİ İÇİN TÜM HARFLERİN GERÇEK ANLAMLARI

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

B : Önsezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir.

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

Ç : Zevk ve sefa düşkünü kişiliği temsil eder.

D : Üstün gücü, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı, üzüntü ve sevinci birarada yaşayan ve ruhsal gel-gitleri olan kişiliği ifade eder.

G - Ğ: İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

I-İ : Hassas, duygusal ve kırılgan bir kişiliği temsil eder.

J : Kaprisli ve kıskanç kişilik belirtisidir.

K : Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

L : Sanatsal yönleri güçlü, kabiliyetli kişilik ifadesidir.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka, seviyeli kişiliği ifade eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

O-Ö : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever ve duygularını açığa vurmaktan kaçınan tiplerdir.

P : Kendinden emindirler, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

S-Ş : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran bir kişiliktir.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

U-Ü : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizer.

V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder; bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneğidir.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.