Harika Avcı'dan pansiyonda kalıyor iddialarına açıklama geldi

Hakkında çıkan iddialara karşı yanıtsız kalamayan ünlü şarkıcı Instagram hesabından açıklama yaptı.

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

Hayranlarının iddialar sonrası büyük merak içinde olduğu Avcı, Instagram hesabından " Canlarım merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle" notunu paylaştı.

NELER OLMUŞTU?

"Ses sanatçısı Onur Akay'ın kendi sayfasında ele aldığı yazıda " Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi". iddialarında bulun muştu

"PANSİYON PARASINI FANI KARŞILADI"

Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı. Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu" ifadelerini kullandı.