Haris Banda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Banda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Banda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Banda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Banda 14 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Banda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Banda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 25 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Haris Banda'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Banda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Banda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Banda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Banda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2016 yılında FK Brskovo

31 Aralık 2016 yılında Jedinstvo

10 Şubat 2017 yılında FK Iskra

25 Ocak 2018 yılında Jedinstvo

Haris Banda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Banda şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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