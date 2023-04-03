Haris El Mouttaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris El Mouttaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haris El Mouttaqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haris El Mouttaqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haris El Mouttaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris El Mouttaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris El Mouttaqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris El Mouttaqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris El Mouttaqi 19 Ağustos 2000 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur.  Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris El Mouttaqi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SGG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haris El Mouttaqi'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haris El Mouttaqiboyu ve yaşı kaç

Haris El Mouttaqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris El Mouttaqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Créteil B

1 Temmuz 2021 yılında Linas-Montlhéry

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B

Haris El Mouttaqi kimdir

Haris El Mouttaqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris El Mouttaqi şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toulouse FC

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Haris El Mouttaqi nereli

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