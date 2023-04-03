Haris El Mouttaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris El Mouttaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Haris El Mouttaqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haris El Mouttaqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.