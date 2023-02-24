Haris Handzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Handzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Handzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Handzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Handzic 20 Haziran 1990 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Handžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Handzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Handzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Handzic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Handzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Handzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Handzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Handzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK Sarajevo

1 Ocak 2009 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2010 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2010 yılında Lech Poznan

21 Ekim 2010 yılında FK Sarajevo

22 Şubat 2012 yılında Velez Mostar

3 Ağustos 2012 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2013 yılında FC Vaduz

18 Şubat 2014 yılında B. Banja Luka

9 Temmuz 2014 yılında Ufa

19 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

2 Şubat 2017 yılında Debrecen

21 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

3 Temmuz 2018 yılında FK Sarajevo

17 Temmuz 2021 yılında Al-Ahed

24 Mart 2022 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2022 yılında Leotar Trebinje

Haris Handzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Handzic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haris Handzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sarajevo

Bosna-Hersek takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

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