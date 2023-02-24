Haris Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Kurdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Kurdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Kurdic 26 Ocak 1993 tarihinde Tesanj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Kurdic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Kurdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 17 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Haris Kurdic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Kurdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Kurdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Kurdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Kurdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2017 yılında TOSK Tesanj

Haris Kurdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Kurdic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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