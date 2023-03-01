Harlee Vozza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harlee Vozza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harlee Vozza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harlee Vozza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harlee Vozza {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harlee Vozza Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Harlee Vozza'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harlee Vozza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harlee Vozza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harlee Vozza şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Belvedere FC (2018-2020), Cabinteely FC (2020-2022), Chippenham Town FC (2022-)
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