Harmancık’ta su kesintisi | Hangi mahallelerin suları kesilecek? Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgide, yapılacak çalışmalar Harmancık'ta suların olmayacağı ifade edildi.

Peki Harmancık'ta hangi mahallelerin suları kesilecek? Harmancık'ta sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

HANGİ MAHALLELERİN SULARI KESİLECEK?

Merkez Mahalle

Ece Mahallesi

HARMANCIK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ, Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı, devam eden doğalgaz çalışmaları çerçevesinde Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 12.10.2020 - 31.10.2020 tarihleri arasında, 08:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapacak. Bu kapsamda 31 Ekim tarihinden itibaren ilçede planlı su kesintisi olmayacak.