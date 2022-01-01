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Harmoni ne demek, TDK'ya göre Harmoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Harmoni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Harmoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Harmoni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Harmoni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Harmoni ne demek, TDK'ya göre Harmoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Harmoni ne demek? Harmoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi harmoni kelimesi. Peki harmoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre harmoni nedir, harmoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HARMONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Harmoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Harmoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre harmoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyum, düzen, ahenk
- Armoni

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