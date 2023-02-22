Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harold Moukoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harold Moukoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harold Moukoudi 27 Kasım 1997 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harold Moukoudi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Harold Moukoudi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harold Moukoudi'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Harold Moukoudi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MoukoudiH

http://www.instagram.com/moukoudi.h/

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Harold Moukoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harold Moukoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Harold Moukoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harold Moukoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Le Havre U19

31 Temmuz 2010 yılında US Chantilly

1 Temmuz 2012 yılında Le Havre U19

1 Temmuz 2015 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2016 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne

31 Ocak 2020 yılında Middlesbrough

30 Haziran 2020 yılında Saint-Étienne

18 Ağustos 2022 yılında AEK Atina

Harold Moukoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harold Moukoudi şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harold Moukoudi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Nogent (2003-2006), US Chantilly (2006-2009), Le Havre (2009-2010), US Chantilly (2010-2012),Le Havre (2012-2015)

Kamerun takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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