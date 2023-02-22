Harouna Sy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harouna Sy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harouna Sy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harouna Sy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harouna Sy 30 Mart 1996 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harouna Sy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Harouna Sy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Harouna Sy'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harouna Sy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harouna Sy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harouna Sy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harouna Sy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Poissy

1 Temmuz 2017 yılında Red Star FC

23 Ağustos 2019 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2020 yılında USL Dunkerque

29 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

13 Ocak 2023 yılında Volos NPS

Harouna Sy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harouna Sy şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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